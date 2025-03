Motta si salva se…



La Juventus tira dritto con Thiago Motta, almeno per ora. Non ci sono grandi margini di manovra, nemmeno dopo le riunioni di questa mattina tra i vertici del club. Riunioni che, più che sulla panchina bianconera, si sono concentrate su Gedi e sulle sue dinamiche interne. E la Juve? Sullo sfondo, perché una decisione di fatto è già stata presa:Convincere, ancora meglio. Un successo netto e una prestazione all’altezza potrebbero spostare gli equilibri, magari blindandogli il posto almeno fino a fine stagione. Tuttavia, a prescindere dal risultato contro il Genoa, la sua presenza al Mondiale per Club resta altamente improbabile. La società sta già valutando alternative concrete e ogni ora che passa le ipotesi alternative prendono sempre più forza. Il verdetto definitivo arriverà solo dopo la sfida dello Stadium.In caso di addio anticipato a Motta, il ballottaggio per la panchina bianconera sembra restringersi a due nomi. Da una parte,, con cui la Juventus ha già avviato contatti e trovato un’intesa di massima. Se servisse accelerare, le basi per un accordo definitivo sono già state gettate.Il tecnico croato potrebbe arrivare subito, senza necessariamente legarsi al futuro, ma con l’idea di meritarsi – nero su bianco – una chance per la prossima stagione. Anche perché la Juve continua a monitorare un altro profilo, attualmente vincolato a un contratto in corso.Se oggi dovessimo stilare una gerarchia,Non tanto per meriti specifici, quanto per la natura della scelta: Mancini rappresenterebbe una soluzione definitiva, Tudor invece un’opzione più flessibile. Ciò che intriga di lui è soprattutto il carattere, oltre alla solidità tattica. L’ex difensore bianconero viene visto come quello “shock positivo” di cui questa squadra ha disperatamente bisogno. La Juve di Motta appare sfilacciata, priva di identità e di coesione, sia in campo che nello spogliatoio. E allora, chi meglio di qualcuno che conosce già l’ambiente per provare a rimettere insieme i pezzi?