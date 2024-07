È stata una giocatrice della, Chiara, a sbloccare il match iniziato alle 19.00 di oggi tra l'e la Finlandia, decisivo per la qualificazione delle azzurre all'Europeo 2025. Il goal è arrivato al minuto 20, su un colpo di testa. Beccari, classe 2004, è tornata ufficialmente in bianconero poco più di un mese fa dopo due stagioni in prestito (l'ultima al Sassuolo), prolungando il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Questa sera il CT dell'Italia Andrea Soncin ha scelto di puntare forte sul blocco Juve, schierando dall'inizio anche Martina Lenzini, Cecilia Salvai, Arianna Caruso e Barbara Bonansea. Al 31' è poi arrivato il raddoppio azzurro con Manuela Giugliano.