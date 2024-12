Un grande traguardo quello tagliato qualche giorno fa dalla Juventus Women. Le bianconere infatti con il proprio profilo su TikTok hanno toccato quota 1 milione di follower. Un numero decisamente elevato per il progetto della Vecchia Signora che ha aperto il profilo a marzo 2024, quindi meno di un anno fa. Per l'occasione a Vinovo si è organizzata anche una festa. QUI le immagini di quanto accaduto al JTC dove le ragazze di Max Canzi si allenano. Alisha Lehmann nominata: "Best admin" complice anche la sua influenza sui social