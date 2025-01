UNDER 19 FEMMINILE | I NUMERI DOPO IL GIRONE DI ANDATA DEL PRIMAVERA 1

La Juventus è in testa al campionato con 31 punti ottenuti sui 33 disponbili (10V, 1N) e alle sue spalle la prima inseguitrice è il Sassuolo che dista sei punti (8V, 1N, 2P);

la formazione bianconera vanta la migliore difesa del campionato con sole 8 reti concesse in undici match, una in meno rispetto al Sassuolo;

venendo alla zona offensiva, quello della Juventus è il secondo migliore attacco del torneo con 32 reti segnate – una media di quasi tre gol a partita – e in questa speciale classifica la nostra squadra insegue soltanto la Roma, attualmente a quota 38;

anche la differenza reti sorride alle bianconere che vantano un +24 (32GF, 8GS) rispetto al +20 della Roma (38GF, 18GS) e al +18 del Sassuolo (27GF, 9GS);

la vittoria più ampia la Juventus l'ha ottenutasuperando 7-1 le pari età del Parma all'Allianz Training Center di Vinovo;

sono 5 le gare in cui la squadra di Marco Bruzzano ha chiuso la partita con la porta inviolata, senza incassare reti.

Dal sito ufficiale Juventus:Quello che si è concluso domenica 15 dicembre 2024 è stato un girone di andata semplicemente straordinario per la nostra Primavera Femminile.Un girone di andata dominato dalla squadra allenata da Marco Bruzzano, approdato l'estate scorsa sulla panchina bianconera.Un girone di andata chiuso al primo posto con dieci vittorie consecutive – record assoluto nella sua storia per la Juventus Under 19 Femminile da quando il format del Primavera 1 è quello a girone unico – e soltanto un pareggio, arrivato proprio nell'ultimo match dell'anno contro il Sassuolo.In estrema sintesi: il percorso delle nostre ragazze, fino a questo punto, è stato straordinario nel vero senso della parola. Sì, perchè questa squadra è andata oltre l'ordinario, inanellando una serie di successi consecutivi che hanno visto crescere partita dopo partita il divario in termini di punti con tutte le avversarie.Ora, più nel dettaglio, vi forniamo qualche numero di questa prima parte di stagione delle bianconere.