Nuova avventura per Federica Cafferata

Movimenti di mercato per lae in particolare per Federica. La giocatrice bianconera era in prestito alla Sampdoria ma è pronta ad iniziare una nuova avventura.Cafferata infatti lascierà ladopo essere arrivata a Genova quest'estate per trasferirsi. Non tornerà alla Juventus subito però perché la prossima tappa sarà alla Lazio. La formula è sempre quella del prestito con diritto di riscatto. In stagione ha totalizzato 12 presenze con un assist a referto.