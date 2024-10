Infortunio Lisa Boattin, come sta



Infortunio Paulina Krumbiegel, le condizioni



Infortunio Sara Gama, le condizioni

LaWomen scenderà in campo oggi alle 18 alla Sciorba di Genova ospite della Sampdoria Women. Chi sicuramente non sarà della partita è Lisa, ai box dallo scorso 25 agosto. Verso il forfait anche Paulinae SaraIl difensore classe 1997 ha un edema al piede che ancora non si è completamente riassorbito. Quindi non sarà della gara.Paulina Krumbiegel invece ha riportato una distorsione alla caviglia, le sue condizioni sono da valutare ma difficilmente oggi sarà della sfida.Anche il capitano della Juventus Women va verso il forfait, ha infatti rimediato un affaticamento muscolare.