Archiviato il successo di misura maturato sul campo del Valerenga, la Juventus Women si prepara a vivere il primo appuntamento casalingo in Champions League. A Biella, infatti, arriva il Bayern Monaco per la seconda giornata della fase a gironi. Le tedesche hanno subito impressionato al debutto, piegando l'Arsenal con un roboante 5-2. In casa della Juve, dunque, c'è in palio il primato solitario del raggruppamento.





Juventus Women-Bayern Monaco: la cronaca

Calcio d'inizio alle 18.45

Juventus Women-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali

Juventus Women:

Peyraud-Magnin

​Calligaris

Kullberg

Cascarino

Krumbiegel

Schatzer

Bennison

Boattin

Caruso

Cantore

Vangsgaard

Bayern Monaco