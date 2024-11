Juventus Women-Arsenal, la conferenza stampa di Canzi

Il tecnico della Juventus Women Maxha presentato in conferenza stampa la sfida di Women's Champions League in programma domani alle 18.45 contro l'Arsenal. Le sue parole:"Molto in salute, hanno battuto 5-0 una squadra che era superiore a loro in classifica. Conosciamo i tanti pregi e i pochi difetti. Si affronta giocando da Juventus, credo che in questi mesi come ha detto Sofia abbiamo costruito un'identità che c'è, siamo identificabili per gioco in fase di possesso e non. Si affrontano con le nostre armi rispettando l'avversario come facciamo sempre. A maggior ragione un avversario del loro livello ma mettendo in campo le nostre armi"."Ho visto questi numeri. Una statistica su due partite di principio lascia il tempo he trova, le variabili possono essere tantissime. Sicuramente in queste due partite abbiamo segnato poco e abbiamo subito due goal su palla inattiva. Dobbiamo migliorare la fase sulle palle inattive e ci abbiamo lavorato. Dobbiamo fare più goal se vogliamo andare avanti in questa competizione, dobbiamo migliorare questo aspetto. Il livello della Champions è più alto, sappiamo che è bello partecipare a questa competizione, te lo sei meritato e dobbiamo lavorare dove ci sono difficoltà"."Sono tutti scontri diretti. Il Valerenga fino adesso ha zero punti ma non è tagliato fuori dai giochi. Siamo al terzo turno di un torneo a quattro con andata e ritorno. Importante come tutte le partite di questo girone. Siamo a pari punti e lo è ancora di più, poi giochiamo in casa. La partita di domani è importante, lo sappiamo, importantissima. Potrebbe essere un crocevia importante per la nostra stagione, andiamo a giocarcela consapevoli della nostra forza e con il sorriso sulle labbra".

CONCENTRAZIONE E PRESTAZIONE- "Una squadra che fa della fame il proprio pane quotidiano. Basta vederlo in qualsiasi allenamento e competizione, loro sono sempre orientate alla vittoria. Lo hanno imparato negli anni e probabilmente l'astinenza di questi anni le ha aiutate a ritrovarle. La fame è centrale nel nostro progetto, per l'intensità. Voglia di rivalsa sì, il risultato bugiardo è relativo perchè alla fine conta quello che dice il campo. Sappiamo di poter arrivare fino in fondo e vogliamo arrivarci".



GIORNO DI RIPOSO IN MENO RISPETTO ALL'ARSENAL- "Incide inevitabilmente, si parla di tre giorni al posto di due, 33% di recupero in più. Non mi va di piangere su questo, la squadra è in condizione fisica invidiabile, La Rosa ci permette di ruotare le giocatrici tenendo un livello molto alto. Mi è saltato all'occhio ma non è questione di trattamento, questione di calendario. Capitato cosi ma spero che ci capiterà il contrario. Non si poteva anticipare la partita prima perchè c'era la Coppa Italia. Dovremo essere ancora più bravi per fare risultato".



FORMAZIONE- "È passato poco dalla partita prima, ho ancora qualche dubbio. Ieri ci siamo allenate la mattina e chi ha giocato ha fatto recupero, le altre si sono allenate ma non hanno potuto troppo perchè eravamo vicini all'Arsenal. Ho una formazione in mente con qualche dubbio sulle condizioni di chi ha giocato tanto l'ultima partita".





