, attaccante della, è stata candidata al premio diin Danimarca."Vangsgaard, con il suo fiuto per il goal, è diventata una giocatrice importante nella Nazionale danese e nella squadra del suo club", si legge in una nota a firma dei promotori dell'iniziativa. "Dal suo debutto due anni fa, ha segnato nove goal per la Danimarca e ora gioca per la Juventus".La vincitrice sarà annunciata durante un gala sportivo in programma. Il premio viene assegnato dai giocatori stessi e consegnato grazie alla collaborazione tra la DBU (la Federcalcio danese) e l'Associazione dei giocatori.