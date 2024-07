Juventus Women, Amalie Vangsgaard a Torino, il video

La trattativa per portare a Torino Amaliesi è conclusa. Una trattativa non semplice quella orchestrata da Stefano Braghin ed il suo staff: al Paris Saint Germain si trasferirà Joe, giocatrice approdata a zero dal college nel mercato di gennaio e dopo soltanto sei mesi in Serie A il suo valore è schizzato a 250 mila euro. In cambio il club francese darà un conguaglio economico alla Juventus Women oltre ai cartellini di Amalie Vangsgaard e di Viola Calligaris. Proprio la centravanti classe 1996 oggi è arrivata al JMedical per le visite mediche di rito.8.45 - Eccola, è proprio Amalie, pronta a sostenere le visite mediche prima di firmare il contratto che la legherà alla Vecchia Signora