Lunedì pomeriggio, il CEO della, Maurizio, ha fatto una visita speciale alla prima squadra femminile bianconera presso il centro sportivo di Vinovo, come riporta Juventus.com. L'incontro è stato un'occasione per dimostrare il supporto della dirigenza alla squadra e per sottolineare l'importanza del progetto calcistico femminile all'interno del club. Scanavino ha incontrato giocatrici e staff tecnico, esprimendo il suo apprezzamento per l'impegno e i risultati raggiunti finora. La visita ha rafforzato il legame tra la società e la squadra femminile, evidenziando l'attenzione del club nel promuovere il calcio femminile e il suo sviluppo continuo.