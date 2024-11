Juventus-Torino: gioca Weah o Conceicao?

Senza Nico Gonzalez, ancora fuori, le scelte dirimangono le medesime delle ultime settimane in attacco. Oltre a Vlahovic, confermato centravanti anche nel derby, gli unici dubbi sono sugli esterni offensivi, dove ci sono tre giocatori per due maglie.Se Yildiz è atteso di nuovo da titolare, un ballottaggio può essere trasulla destra. A Udine settimana scorsa aveva giocato lo statunitense mentre in Champions è tornato titolare Conceicao. Contro il Torino, tra i due giocatori parte avanti Conceicao, favorito per una maglia dal primo minuto. Weah sarebbe quindi nuovamente la carta da giocarsi a partita in corso.