Tra i giocatori che hanno segnato almeno quattro gol in questo campionato, Timothysi distingue per l’efficacia sotto porta. L’esterno statunitense, infatti, ha realizzato quattro reti pur avendo effettuato soltanto nove conclusioni totali nel torneo in corso. Questo dato evidenzia una straordinaria precisione e concretezza, con una media impressionante di una rete ogni due tiri tentati. La capacità di capitalizzare al meglio le occasioni a disposizione dimostra il suo ottimo fiuto del gol e una grande lucidità nelle situazioni decisive. Weah si conferma così come uno dei giocatori più letali e incisivi dell’attuale stagione di Serie A.