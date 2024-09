Con la sua doppietta contro il Genoa, Dusanha stabilito un nuovo primato, diventando il giocatore con il maggior numero di partite differenti in cui ha segnato una marcatura multipla in Serie A nelle ultime sei stagioni, a partire dal 2019/20, anno in cui ha realizzato la sua prima. Il totale delle sue partite con più di un gol è ora 19, superando così, fermo a 18. Questo risultato conferma Vlahovic come uno degli attaccanti più prolifici e determinanti del campionato italiano, consolidando ulteriormente la sua posizione tra i migliori marcatori della Serie A.