Rinnovo Vlahovic, le parole di Giuntoli

Vlahovic Juve, le ultime

È l’uomo immagine della Juventus , il volto da copertina e, anche per questo, è lui a catalizzare critiche e lodi. Parliamo di Dusanche, dopo la doppietta segnata contro il Genoa, si è tolto di dosso un bel peso e non ha fatto nulla per nasconderlo con quell’esultanza polemica che non a tutti è andata giù. Parallelamente al campo, però, c’è la questione rinnovo che aleggia e che ha un peso specifico anche sulle critiche che gli vengono poste quando non compare sul tabellino dei marcatori.Del rinnovo di Vlahovic aveva parlato Cristiano Giuntoli nella sua intervista al Corriere della Sera:“Un problema? No, un calciatore come lui con prospettive ancora importanti non può mai essere un problema, il rinnovo è un obiettivo, lo faremo. Un giocatore che vale tanto e guadagna tanto per noi rappresenta un patrimonio”.Vlahovic ha un contratto in scadenza con la Juventus il 30 giugno 2026 e ha un ingaggio a salire che raggiungerà quota 12 milioni a stagione. Pesa a bilancio circa 40 milioni di euro, considerato anche l’ammortamento: troppi per le casse del club che fa della sostenibilità la sua via maestra.Per questo si deve parlare e si parlerà di rinnovo, per spalmare i costi e rendere più sostenibile la sua presenza nella rosa bianconera. Trattative che, ad oggi, non sono ancora nel vivo ma si prevede che tra il suo entourage e la dirigenza bianconera, nelle prossime settimane, i contatti possano diventare sempre più frequenti.