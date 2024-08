Vlahovic, come sta andando con Thiago Motta?

A differenza della prima amichevole contro il Norimberga, Dusan Vlahovic è riuscito a segnare il rigore contro il Brest. E già questo è un passo in avanti per l'attaccante serbo. Non tutto però è andato come sperato nel secondo test estivo. Ecco cosa non ha funzionato.Vlahovic, scrive, "ancora una volta è risultato poco servito dalla squadra, che ha faticato a convertire in palle-gol il lungo palleggio macinato in avvio di manovra. E perché, anche quando la sfera gli è piovuta in area, lui per primo non ha saputo sfruttare il momento. Emblematico, in tal senso, il colpo di testa a porta pressoché sguarnita nel finale di primo tempo: incornata sbilenca e pallone mestamente a fil di palo. E il tema Vlahovic si inserisce in una più ampia riflessione sulla difficoltà esibita nel trovare la porta a conclusione di azioni manovrate. "