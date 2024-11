Mentre Nico Gonzalez si è fermato durante la trasferta di Lipsia ed è ai box ormai da alcune settimane, Dusan Vlahovic ha riportato un infortunio durante l'ultima sosta per le nazionali. Per l'attaccante serbo, ex Fiorentina, c’è ottimismo per un possibile rientro già nella prossima gara contro l’Aston Villa, anche se la sua presenza nel successivo impegno di Champions League resta in forte dubbio.Ecco, il ritorno degli attaccanti sarà cruciale per affrontare le prossime sfide con maggiore incisività offensiva. Con Vlahovic e Gonzalez ancora ai box, Motta e il suo staff dovranno lavorare per mantenere equilibrio e concretezza, in attesa di ritrovare i loro uomini chiave al massimo della forma.