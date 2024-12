Il presente di Dusanè segnato da un momento di grande soddisfazione, con una prestazione che ha brillato nel match contro il Manchester City, ma il futuro è ancora tutto da scrivere. Durante quella partita allo Stadium, il serbo ha potuto contare sul supporto della sua famiglia, che lo ha accompagnato come sempre nei momenti più significativi della sua stagione. Tuttavia, la sua posizione alla Juventus resta incerta. Nonostante il contratto che lo lega al club fino al 2026, non si registrano al momento sviluppi concreti per un possibile rinnovo. Non sono previsti incontri imminenti tra il suo entourage e la dirigenza, e gli ultimi contatti, risalenti alla fine di ottobre, non hanno portato a progressi sulla questione. A meno di novità nei primi mesi dell’anno, il futuro di Vlahovic alla Juve potrebbe essere oggetto di discussione solo nella primavera o estate 2025.