Lecce-Juve, Vlahovic recupera?

Alla Continassa, il quartier generale della Juventus , continua a tenere banco la situazione degli infortunati in vista della trasferta contro il Lecce. Anche oggi Dusane Westonhanno svolto lavoro personalizzato, segno che i tre non sono ancora pronti a rientrare in gruppo.Le speranze di vederli in campo domenica sono sempre più ridotte, con lo staff tecnico che sembra orientato a non rischiarli per evitare possibili ricadute. L'assenza di Vlahovic sarebbe un duro colpo per l'attacco bianconero, mentre a centrocampo l'eventuale forfait di Douglas Luiz e McKennie potrebbe ridurre le opzioni di Thiago Motta, già alle prese con un calendario fitto di impegni.Nel frattempo, il resto della squadra continua a prepararsi per l'insidiosa sfida contro i salentini, con l'obiettivo di mantenere il passo in campionato nonostante le defezioni. Si attendono aggiornamenti decisivi nelle prossime 48 ore.