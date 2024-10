Dusansta dimostrando una grande forma nel campionato di Serie A 2024/25, con cinque dei suoi sei gol segnati fuori casa, confermandosi così come il miglior marcatore in trasferta. Le sue prestazioni sono state fondamentali per la sua squadra, che ha beneficiato della sua capacità di andare a segno anche in ambienti difficili, lontano dal supporto del proprio pubblico. Vlahovic si sta affermando come uno degli attaccanti più incisivi del campionato, dimostrando costanza e precisione in zona gol. La sua abilità nel mantenere un alto livello di performance fuori casa lo distingue come uno dei protagonisti di questa stagione.