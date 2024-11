Stagione 2024/2025 - Un goal ogni…tot minuti

Vlahovic: 144’

Gyokeres: 66’

David: 112’

Lucca: 148’

Zirkzee: 699’

Bonny: 226’

Raspadori: 0 goal

Kalimuendo: 245’

Kolo Muani: 208’

Schick: 126'

Un susseguirsi di nomi e ipotesi ruota intorno al futuro dell’attacco della Juventus , creando un intreccio complesso di possibilità. Da una parte, si discute di un rinforzo per gennaio, magari un vice capace di offrire alternative tattiche a; dall’altra, si pensa a un sostituto a lungo termine nel caso in cui Dusanlasciasse Torino durante il mercato estivo.Tra i tanti attaccanti accostati ai bianconeri, emerge inevitabilmente una domanda cruciale: chi segna di più? Qual è il rendimento realizzativo di Vlahovic rispetto a quello dei profili finora considerati? Numeri e statistiche diventano così fondamentali per analizzare il potenziale dei candidati. A questo punto della stagione, un confronto diretto tra Vlahovic e gli altri nomi in lista potrebbe offrire indicazioni preziose per capire chi sarebbe davvero in grado di raccogliere l’eredità del serbo nel caso di un suo addio.