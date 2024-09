Quando è stato l'ultimo goal della Juventus in Serie A?

Vlahovic sostituito all'intervallo

AAA goal cercasi. Il grande assente di questo mese di settembre in casa- quantomeno per quanto concerne il campionato - continua ad essere il goal. Dopo i pareggi a reti inviolate contro Roma e Empoli, la squadra diha infilato il terzo segno 'x' del suo campionato, ancora una volta senza reti all'attivo.L'ultimo goal della Juventus in campionato risale addirittura al 26 agosto scorso, quando i bianconeri si imposero per 3-0 sul campo del Verona. Dusan Vlahovic, nella fattispecie, siglò il tris di serata direttamente su calcio di rigore allo scoccare del 53'. Da quel momento la Juve non ha più trovato il goal in campionato. E di partite ne sono passate altre tre.. Un'infinità.





La fotografia fedele delle difficoltà che la Juventus sta vivendo in fase offensiva sono impersonificate dal rendimento al ribasso di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo non segna ormai da un mese - ovvero quando a Verona ha segnato gli unici due goal della sua stagione - e anche contro il Napoli ha decisamente deluso. Al punto tale da spingere Thiago Motta a sostituirlo all'intervallo per lasciare spazio a Weah. Una mossa che sa tanto di bocciatura. Perché Dusan, da inizio stagione, ha sempre giocato da titolare ed è sempre rimasto in campo per tutti i novanta minuti, ad eccezione di Verona dove uscì all'83' ma lo fece per prendersi gli applausi dopo la doppietta del Bentegodi. Questa volta no. Nessun applauso. Perché Thiago lo ha tolto con un tempo d'anticipo e soprattutto con una partita ancora evidentemente in bilico. Pesante, non c'è dubbio.





I numeri dell'attacco: involuzione totale





Da fine agosto a settembre ballano giusto pochi giorni. In casa Juve, invece, sembra sia passato un secolo. Si è passati dai 6 punti conquistati in due partite, con 6 goal fatti e una produzione xG da 1.21, a 3 punti conquistati nelle ultime tre partite, senza mai vincere e senza mai segnare, con un valore xG di fatto dimezzato: 0.56. Un dato che non può che preoccupare. Un dato al quale va posto pronto rimedio. Il più velocemente possibile.









Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui