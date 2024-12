Tutto va come deve andare, pure con qualche rischio di troppo. La Juve è avanti al 45esimo: 1-0, ha segnato Gatti, addirittura su calcio d'angolo. Serate di prime volte.I bianconeri riescono a sbloccarla, ma non a sbloccarsi. Non del tutto, almeno: la sensazione è che la squadra di Motta sia un po' contratta, o comunque libera soltanto a tratti.Si salva la rete, e un paio di guizzi di Yildiz, nemmeno continuo. Per il resto, a dominare è il freddo: intensissimo. Servirebbe qualcosa in più per mettere tutto in ghiaccio.