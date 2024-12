L'ex arbitro di Serie Aha commentato sulle colonne di Tuttosport l'episodio che ha portato al calcio di rigore per la Juventus nella sfida contro il Venezia. Il commento:"Corretta la revoca del raddoppio bianconero segnato da Kenan Yildiz. Il turco in elevazione colpisce di testa tirandosi il pallone sul braccio, prima che finisca in rete. Il gol viene annullato con over-rule, cioè senza review al monitor: si tratta infatti di una fattispecie oggettiva, e una rete segnata con un braccio è sempre da invalidare. Giua fischia rigore alla Juve all’ultimo minuto di recupero quando, su un tiro, Stankovic respinge il pallone su un braccio comunque largo, quello di Antonio Candela, che intercetta il pallone".