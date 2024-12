Momento difficilissimo per la Juventus contro il Venezia. I bianconeri sono sotto a un minuto falla fine, con i lagunari ultimi in classifica che hanno trovato due gol con Ellertsson e Idzes. La Juve era passata in vantaggio nel primo tempo con il gol di Federico Gatti, e ora si trova a inseguire il Venezia. I bianconeri non sono riusciti a chiuderla prima, con il gol annullato a Kenan Yildiz in apertura di secondo tempo. La curva bianconera, evidentemente scontenta del momento in partita, ha espresso tutto il suo disappunto con un coro che non ha bisogno di presentazioni. "Tirate fuori i c******i" hanno esortato i tifosi della Juventus.