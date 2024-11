Iniziata la vendita libera per la sfida all’Allianz Stadium contro il Venezia



Scopri qui tutti i dettagli — JuventusFC (@juventusfc) November 12, 2024

Iniziata la vendita libera deiper la sfida all'Allianz Stadium tra, in programma il 14 dicembre alle 20.45. Lo ha reso noto lo stesso club bianconero, nel pieno di una sosta che, non appena sarà finita, porterà i bianconeri verso l'ultima parte del 2024 che prevede ben nove partite tra il 23 novembre e il 29 dicembre. Prima dei lagunari, in particolare, la Vecchia Signora affronterà Milan, Aston Villa e Lecce in trasferta, nonché Bologna e Manchester City in casa, mentre a chiusura dell'anno solare sono in programma gli impegni contro Cagliari, Monza e Fiorentina.Nel post qui sotto tutti i dettagli per la prevendita di Juve-Venezia.