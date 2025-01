Juventus, Vaciago: 'Thiago Motta confuso, cambia troppi uomini e ruoli'

AFP or licensors

Thiago Motta-Juventus, il commento

Dopo la sconfitta contro il, Guido Vaciago su Tuttosport analizza il momento dellae le difficoltà di"L’urgenza ora è capire quale male ha colpito la squadra e come guarirlo in modo rapido. Non c’è più tempo, non c’è più margine di errore: la Juventus nelle ultime quindici partite ha vinto quattro volte, pareggiato otto volte e perso tre volte.In particolare sulle responsabilità del tecnico, si legge: " I numeri iniziano a essere preoccupanti e si stanno sgretolando i fattori positivi evidenziati nei primi mesi della stagione. È una crisi profonda, nella quale si ha la sensazione si sia infilato l’allenatore, che appare confuso e sembra trasmettere questa confusione alla squadra, cambiando troppo frequentemente gli uomini e i ruoli. Senza certezze, senza leader, senza fiducia in sé stessa, la Juventus non reagisce alle difficoltà e deve temere qualsiasi avversario".