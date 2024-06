"Un pezzo per volta viene smontata la vecchia Juventus per costruirne una nuova", scrive Guido Vaciago su Tuttosport. "Con la firma telematica, Thiago Motta ne è diventato l’allenatore, proprio mentre Cristiano Giuntoli trovava l’accordo con l’Aston Villa con, dove la mancanza di qualità nel mezzo non ha consentito di sfruttare al meglio del potenzialità offensive e ha impantanato il gioco. A questo punto, nel centrocampo dei sogni potrebbero esserci la conferma di Rabiot e l’arrivo di Koopmeners, che completerebbero una rivoluzione dal potenziale intrigante." Il direttore del quotidiano aggiunge poi sulla costruzione della nuova Juve: "Ci sono le premesse, dunque, per la nascita di una Juventus più solida e talentuosa, anche se è presto per esprimere giudizi., ma non per questo più comprensibili in qualche caso o meno malinconiche in altri. "