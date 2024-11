Come scrive Tuttosport, c'era anche uno scout dellalunedì sera allo stadio Penzo per assistere al match tra Venezia e. E i riflettori erano puntati soprattutto su, il laterale danese classe 2004 che sta crescendo notevolmente in questa stagione tanto da aver già segnato tre goal in dodici presenze, di cui uno decisivo proprio contro i lagunari. Su di lui, oltre ai bianconeri, hanno messo gli occhi altre big come Napoli e Milan, ma anche Tottenham e Chelsea. Difficile, comunque, che possa cambiare maglia già a gennaio, salvo formule creative. Senza sottovalutare il rischio di un'asta per accaparrarselo.