Sono giorni molto intensi per tutto il mondo Juventus, che ieri ha "abbracciato" Thiago Motta, arrivato a Torino per iniziare la nuova avventura in bianconero. Non solo però perché nei prossimi giorni rientreranno dalle vacanze molti giocatori per iniziare la stagione. E l"Unisciti a noi e prendi parte al viaggio", così la Juve lancia il canale Whatsapp per essere sempre più dentro il mondo bianconero. Video, foto esclusive e i grandi annunci. Già più di 100mila persone si sono unite al canale. QUI IL LINK PER UNIRSI AL CANALE WHATSAPP DELLA JUVENTUS.