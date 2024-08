Prima partita e prima vittoria per la Juventus di Francesco Magnanelli, impegnata nel “Mladen Ramljak Memorial Tournament”, riservato alla categoria U19. Dopo aver concluso il ritiro in Svizzera con il bilancio di una vittoria e una sconfitta nei due test disputati la scorsa settimana, i giovani bianconeri sono volati in Croazia per prendere parte al prestigioso torneo internazionale che vede la partecipazione di molti importanti club europei.Inserita nel Girone A, in compagnia dei padroni di casa della Dinamo Zagabria, dei greci del Panathinaikos e degli svedesi del Djurgarden, la Juventus di Magnanelli ha giocato nel pomeriggio di giovedì 1 agosto la prima gara della fase a gironi battendo 1-0 il Djurgarden grazie al gol di Leone. Oggi, i bianconeri torneranno in campo per affrontare i greci del Panathinaikos.