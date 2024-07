Basilea-Juventus Under 20, risultato, tabellino e marcatori

Campo Sportivo Aesch, Svizzera.

Basilea: Hoch, Chirao, Cushnan, Passavant, Behringer, Kuentz, Destani, Rexhaj, Makaya, Batadikio, Obi. A disposizione: Pecora, Lopfe, Mbongo, Ilis, Budulak, Tirpanci, Gomez. Allenatore: Patrik Baumann.

Juventus: Radu (24’st Cat Berro), Martinez (15’ st Bassino), Nisci (24’st Sosna), Boufandar (1’ st Mazur), Rizzo (1’ st Verde), Gil (15’st Ngana), Biliboc (1’ st Ventre), Keutgen (24’st Lontani), Pugno (1’st Di Biase), Vacca (24’st Finocchiaro), Crapisto (9’st Scienza). Allenatore: Francesco Magnanelli.

Marcatori: 28’ st Scienza (J).

Ammoniti: 39’ pt Crapisto (J), 46’ pt Passavant (B), Destani 38’ st (B), Di Biase 41’ st (J).

Espulsione: 7’st Crapisto (J).

La stagione 2024/2025 della Juventus Under 20 è ufficialmente iniziata sotto la guida di Mister Francesco Magnanelli. Dallo scorso 23 luglio, i giovani bianconeri sono in Svizzera, a Basilea, per un miniritiro che si concluderà oggi. Ieri pomeriggio si è svolta la prima amichevole, mentre oggi è previsto il secondo test contro il Grasshoppers. Nella partita di ieri, la Juventus Primavera ha sconfitto il Basilea per 1-0, grazie a un gol di Scienza nella seconda metà del secondo tempo, l'unico del match. Magnanelli ha dato ampio spazio a tutti i giocatori, ruotando l'intera formazione nel corso della ripresa. Oggi si svolgerà il secondo test prima del rientro in Italia. Lo riporta Juventus.com.