E' laad andare in semifinale! Categoria Under 17: il pareggio 1-1 contro ilal ritorno si unisce al 2-0 bianconero dell'andata, mettendo fine al percorso dei rossoblù nei playoff. La partita è iniziata bene per il Bologna con il goal di Castaldo intorno al 15° minuto. Nel primo tempo, la squadra ha avuto diverse occasioni per raddoppiare, ma ha mancato per poco il 2-0.L'incapacità di aumentare il vantaggio ha fatto la differenza e nella ripresa la Juventus ha pareggiato rapidamente con Barido. Con il controllo del gioco e del possesso palla, i bianconeri hanno gestito il resto della partita fino al fischio finale, consolidando così il loro vantaggio complessivo e eliminando il Bologna dalla competizione.A proposito di Barido: avete visto il goal? Da stropicciarsi gli occhi.