Operazione in uscita per Juventus che saluta, quantomeno temporaneamente, un elemento del proprio settore giovanile pronto ad iniziare una nuova avventura. La Vecchia Signora tramite il suo sito ufficiale, ha reso noto che il giovane attaccante Claudio Giardino, che ha militato nell'Under 17 bianconera, passa in prestito al Venezia per la stagione 2024-2025. Di seguito ecco il comunicato del club bianconero:"Claudio Giardino, giovane attaccante bianconero, è pronto per un’esperienza lontano da Torino: è ufficiale, infatti, il suo passaggio in prestito al Venezia fino al termine della stagione 2024/2025".