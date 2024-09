La decide l’uomo più atteso, el diez: Giuseppe Pipitò



Juventus u15-Fiorentina u15: 3-2 (prima giornata Scudetto Cup Gabriele D’Annunzio categoria u15) pic.twitter.com/vLin9teDk5 — JuventusJuvenil (@JuvenilJuventus) September 3, 2024

Lasi è aggiudicata il match valevole per la prima giornata della Scudetto Cup Gabriele D’Annunzio, torneo riservato alla categoria Under 15, disputata a Pescara. La formazione bianconera ha superato 3-2 la Fiorentina. Uomo decisivo di serata è stato il gioiellino classe 2010, giovanissimo talento che la Vecchia Signora ha prelevato in estate dal Palermo. Sul risultato di 2-2, con i gol bianconeri griffati da Pamè e Cotrone, è stato proprio Pipitò a firmare il colpo di testa decisivo, su cross al bacio di Scarnato. Un guizzo decisivo che conferma tutte le qualità di un talento dai margini sicuramente molto importanti e ancora inesplorati.