Laè scesa in campo ieri sera a Lille per la sfida di Champions League che si è poi conclusa per 1-1. Ha però battuto un nuovo record. I bianconeri di Thiago Motta infatti ieri sera hanno presentato la formazione con l’età media più bassa di sempre in un match di UEFA Champions League. 24 anni e 195 giorni, migliorato il precedente record raggiunto sempre in questa edizione contro il Lipsia lo scorso ottobre (24 anni e 269 giorni). Una Juventus nuova, quasi "Next Gen", ma sicuramente giovane e con un futuro davanti.