Manca praticamente un mese all'inizio della stagione della Juventus. Trentuno giorni e i bianconeri dovrebbero riunirsi alla Continassa per dare il via alla preparazione. Il rientro infatti è atteso per il 10 luglio, quando inizieranno i primi test atletici. Saranno i primi giorni di Thiago Motta da nuovo allenatore della Juve anche se il tecnico non potrà contare su diversi giocatori visto che sono impegnati con le nazionali.netto ovviamente del mercato e di chi tra questi potrà lasciare la Juve prima del 10 luglio, ecco la lista dei giocatori che si ritroveranno alla Continassa il 10 luglio: De Sciglio, Rugani, Huijsen, Barbieri, Djaló, Locatelli, Miretti, Nicolussi Caviglia, Barrenechea, Iling Junior, Soulé, Kean, qualche altro ragazzo della NextGen e Milik in borghese causa infortunio. Lo riporta il Corriere dello Sport.