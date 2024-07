Altra mattinata di lavoro per la, che ora è ufficialmente pronta a partire per il ritiro in Germania, nel quartier generale di Adidas.Ecco il report odierno del club: "Nuova giornata di lavoro per i bianconeri che, dopo la doppia sessione di ieri (giovedì 18 luglio), si sono ritrovati questa mattina alla Continassa per l’di domani in vista del training camp a Herzogenaurach. Il gruppo questa mattina si è focalizzato su esercitazioni tecniche, di possesso palla e sulla parte atletica. Domani la squadra partirà nel pomeriggio alla volta della Germania".