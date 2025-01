Juventus, UFFICIALE la nuova squadra di Nonge

Getty Images

DaSi chiuderà in Svizzera, al Servette, la stagione 2024/2025 di Joseph Nonge.Il centrocampista belga classe 2005, di proprietà della Juventus, termina l'avventura nella Ligue 2 francese – al Troyes – e passa in prestito alla squadra elvetica fino al 30 giugno 2025.Arrivato in Italia dalle Giovanili dell'Anderlecht nell'estate del 2021, nel giugno del 2023 ha rinnovato il suo contratto con il nostro Club fino al 2026. Sono ventuno le presenze collezionate con la Juventus Next Gen da Joseph, con due reti messe a segno rispettivamente in Coppa Italia Serie C contro la Pro Vercelli e in campionato contro la Fermana. Quattro, invece, le gare totalizzate con la Prima Squadra.

In Francia, invece, in questa prima metà di stagione, Nonge ha giocato undici gare, tenendo in considerazione quelle disputate con il Troyes (6) in Ligue 2 e quelle disputate con il Troyes B (5), con cui è anche andato a segno, nel Championnat National 3.Ora lo attende una nuova avventura, nella massima serie svizzera!In bocca al lupo, Joseph!