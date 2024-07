Chi è Wout Gielen

Laaccoglie un nuovo talento nel proprio settore giovanile: Wout, nato in Belgio nel 2008, ha firmato un contratto di tre stagioni con il club bianconero. Il giovane calciatore farà parte della squadra Under 17.Gielen arriva alla Juventus dopo aver maturato esperienze importanti nei settori giovanili del St. Truiden e del Genk, due club prestigiosi del suo paese natale. Questa sarà la sua prima avventura lontano da casa, e l'ambiente della Juventus rappresenta un'opportunità significativa per la sua crescita e sviluppo come calciatore.Benvenuto Wout! Questo il saluto dellaattraverso il proprio sito ufficiale.