Le pagelle dei bianconeri

Radu 6: sicuro sulla conclusione di Quispel al quarto d'ora della prima frazione di gioco. Non viene sollecitato più di tanto e quando viene chiamato a lavorare con i piedi si comporta bene

Gil Puche 6: si muove bene con i piedi e regala qualche uscita palla a terra di classe

Martinez 6: ruvido quando serve, sbaglia pochissimo in fase difensiva

Montero 6.5: come il collega di reparto, preciso quando viene chiamato in causa. Suo il gol del vantaggio bianconero da rapace d'area

Nisci 6: il suo è un voto che premia la buona fase difensiva, ma a mancare è stata un po' la spinta in avanti

Boufandar 5.5: da un suo inserimento nasce la prima occasione bianconera con Vacca. Il giallo però lo limita e nell'intervallo Magnanelli opta per Keutgen

Keutgen 6: entra bene in gara, regala qualche spunto sulla trequarti

Ripani 6.5: metronomo assoluto, si abbassa per ricevere palla e avviare l'azione. Lancia diverse volte gli esterni con palloni precisi e se si tratta di sporcarsi i calzettoni non si fa problemi

Pagnucco 6: sfiora il gol con un tiro a giro splendido. A differenza di Nisci si propone di più in fase offensiva, ma è anche bravo in quella difensiva

Vacca 6.5: giocatore che crea la superiorità, il primo tiro della partita è suo. Tiene tanti palloni e quando serve fa salire la squadra.

Dal 90' Scienza SV: entra per far rifiatare lo stremato numero 10

Florea 6.5: si sciroppa tutto il campo a suon di inserimenti e rientri difensivi. I suoi continui ingressi in area creano qualche problema alla retroguardia ospite.

Dal 72' Crapisto 6: a differenza del compagno fa più lavoro di interdizione, conservando bene la sfera quando serve

Pugno 6: si fa sentire in avanti, lottando a testa alta contro la coriacea difesa olandese. ha un'occasione che però spreca, ma la prestazione resta buona

Dal 90' Lopez SV: poco tempo per mettersi in mostra

Magnanelli 6.5: la Juventus propone un ottimo calcio fatto di pressing corale aggressivo e di attacco. Prestazione davvero positiva, che conferma quanto di buono visto contro il Monza in una gara più complicata. Esordio da favola in campo europeo

Si chiude l'esordio stagionale in Youth League per i bianconeri di Francesco Magnanelli. Altra prestazione molto positiva per la Juventus U20, che batte per 1-0 all'esordio il PSV U19. Prima rete in bianconero per Montero. Di seguito le pagelle