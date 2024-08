Si torna a casa dopo giorni pic.twitter.com/RsIaShf5q1 — JuventusFC (@juventusfc) August 6, 2024

Laè pronta a tornare a casa, a 73 giorni dall'ultima volta. Manca sempre meno all'amichevole in famiglia tra i "grandi" di Thiago Motta e ladi Paolo Montero, in programma alle 18.30 di oggi all'Allianz Stadium davanti a un numero considerevole di tifosi bianconeri, che evidentemente non vedevano l'ora di poter osservare all'opera la squadra guidata dal tecnico italo-brasiliano a pochi giorni dall'inizio del campionato. Nel "tempio" torinese è già tutto pronto, come si può notare in un video diffuso dal club tramite i propri canali ufficiali.