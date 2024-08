Yildiz Juve, la stagione 23/24

Presenze: 39'

Minuti: 1.686'

Goal: 6

Assist: 2

Kenanè al centro delle attenzioni della, che sta lavorando al suo rinnovo per inserirlo stabilmente come calciatore importante della prima squadra. Dopo una stagione iniziale caratterizzata da alti e bassi, il club vede in lui un potenziale futuro protagonista. La Juventus desidera rafforzare il legame con il giovane talento, sottolineando l'importanza di mantenerlo all'interno del progetto sportivo a lungo termine. Durante la scorsa stagione, Yildiz ha mostrato segni di crescita e potenziale, sebbene con prestazioni altalenanti. Ora il club punta a valorizzarlo ulteriormente, sia per la sua crescita personale sia per il contributo alla squadra.