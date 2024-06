Da Juventus.comLa stagione calcistica 2023/24 della Juventus si è conclusa due settimane fa, ma il calendario internazionale rimane fitto di impegni quest'estate, con gli Europei 2024 e la Coppa America che si svolgeranno tra giugno e luglio.Dopo le numerose amichevoli disputate in preparazione di entrambi i tornei, tutte le squadre hanno ormai completato le rispettive rose, con diversi giocatori della Juventus convocati per rappresentare le loro nazionali.Di seguito l'elenco completo dei giocatori bianconeri impegnati e il calendario delle partite che li vedranno protagonisti.Quattro giocatori della Juventus - Andrea, Federico, Nicolòe Federico- sono stati inseriti nella lista definitiva dei convocati dell'Italia del ct Luciano Spalletti che cercherà di difendere il titolo di Campioni d'Europa in Germania. Gli Azzurri sono fanno parte del Gruppo B e sfideranno Albania, Croazia e Spagna.Adrienvestirà la maglia della Francia a EURO 2024: i transalpini affronteranno Austria, Olanda e Polonia nel Gruppo D.A causa del brutto infortunio subito nell'amichevole contro l'Ucraina in preparazione agli Europei, l'attaccante Areksalterà purtroppo il torneo. Wojciechrimane quindi l'unico bianconero a rappresentare la Polonia nella competizione - nazionale inserita nel Gruppo D con Austria, Francia e Olanda.Sia Filipche Dusansono stati convocati nella nazionale serba che parteciperà agli Europei di quest’anno: la squadra balcanica fa parte del Gruppo C insieme a Danimarca, Inghilterra e Slovenia.L’astro nascente Kenan, dopo l’ottima stagione in bianconero, è entrato nella lista finale della Turchia che parteciperà al campionato continentale di quest'anno. La nazionale guidata da Vincenzo Montella è inserita nel Gruppo F, dove affronterà Repubblica Ceca, Georgia e Portogallo.Il duo difensivo formato da Gleisonè stato inserito nella lista finale dei convocati del Brasile che disputerà la Coppa America: la Seleção è nel Gruppo D insieme a Colombia, Costa Rica e Paraguay.Westone Timothyvestiranno la maglia degli Stati Uniti in questa edizione di Coppa America: gli USA affronteranno Bolivia, Panama e Uruguay nel Gruppo C della competizione.Sabato 15 giugnoOre 21:00 | ITALIA vs Albania - Europei 2024, Gruppo BDomenica 16 giugnoOre 15:00 | POLONIA vs Olanda - Europei 2024, Gruppo DOre 21:00 | SERBIA vs Inghilterra - Europei 2024, Gruppo CLunedì 17 giugnoOre 21:00 | Austria vs FRANCIA - Europei 2024, Gruppo DMartedì 18 giugnoOre 18:00 | TURCHIA vs Georgia - Europei 2024, Gruppo FGiovedì 20 giugnoOre 15:00 | Slovenia vs SERBIA - Europei 2024, Gruppo COre 21:00 | Spagna vs ITALIA - Europei 2024, Gruppo BVenerdì 21 giugnoOre 18:00 | Austria vs POLONIA - Europei 2024, Gruppo DOre 21:00 | Olanda vs FRANCIA - Europei 2024, Gruppo DSabato 22 giugnoOre 18:00 | TURCHIA vs Portogallo - Europei 2024, Gruppo FLunedì 24 giugnoOre 00:00 | USA vs Bolivia - Coppa America 2024, Gruppo COre 21:00 | Croazia vs Italia - Europei 2024, Gruppo BMartedì 25 giugnoOre 03:00 | BRASILE vs Costa Rica - Coppa America 2024, Gruppo DOre 18:00 | FRANCIA vs POLONIA - Europei 2024, Gruppo DOre 21:00 | Danimarca vs SERBIA - Europei 2024, Gruppo CMercoledì 26 giugnoOre 21:00 | Repubblica Ceca vs TURCHIA - Europei 2024, Gruppo FVenerdì 28 giugnoOre 00:00 | Panama vs USA - Coppa America 2024, Gruppo CSabato 29 giugnoOre 03:00 | Paraguay vs BRASILE - Coppa America 2024, Gruppo DMartedì 2 luglioOre 03:00 | USA vs Uruguay - Coppa America 2024, Gruppo CMercoledì 3 luglioOre 03:00 | BRASILE vs Colombia - Coppa America 2024, Gruppo D