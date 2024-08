Così come l’allenatore della Juventus deve adattare la squadra all’assenza di Koopmeiners, anche Motta dovrà costruire una formazione senza gli esterni cercati sul mercato. Al momento, la coppia di esterni preferita da Giuntoli è composta da Nico Gonzalez e Francisco Conceição, scelta per le loro caratteristiche tecniche e per la fattibilità delle operazioni. Lo scrive Gazzetta.Per, le trattative sono avanzate e si attende la risposta della Fiorentina riguardo a un’offerta di 30 milioni, mentre la situazione attorno a Conceição è più complessa. Jorge Mendes sta cercando di ottenere un prestito oneroso, ma il Porto insiste per un obbligo di riscatto anziché un diritto. Inoltre, sono in discussione anche altri giocatori come Galeno,, e ci sono stati sondaggi per Sterling, Sancho e Edwards.