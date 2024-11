Juventus, per la difesa tre giovani italiani: piacciono a Thiago Motta

E' iniziato il casting in casa Juventus per la difesa visto che il club dovrà muoversi sul mercato di gennaio con due innesti dopo gli infortuni di Bremer e Cabal. Cristiano Giuntoli sta monitorando profili esperti ma non solo. Nella testa dei dirigenti bianconeri non tramonta l’idea di tirare fuori un altro giovane dal cilindro.Come riferisce il Corriere dello Sport, i due centrali dell’Italia Under 21e rappresenterebbero un investimento in termini di futuribilità. Ha tanti estimatori alla Continassa ancheche sta volando in Serie B.