Alessandro, centrocampista della Reggiana in prestito dalla Juventus, sta vivendo una stagione brillante in Serie B 2024/2025. Ha giocato tutte le partite disputate finora, partendo titolare in 8 occasioni e subentrando una volta. Dopo l'esperienza in prestito al Lecco, che gli ha permesso di ambientarsi nella categoria, Sersanti si sta affermando come uno dei protagonisti. Ha già messo a segno un gol in campionato e, nell'ultima partita contro il Frosinone, è stato decisivo: ha ottenuto un rigore e recuperato numerosi palloni, trasformandoli in azioni pericolose. Il classe 2002 ha attirato l'interesse di diverse squadre di Serie A, e la Juventus punta a lanciarlo nella massima serie nella prossima stagione. Tuttavia, la Reggiana spera di trattenerlo: se dovesse conquistare la promozione, scatterebbe l'obbligo di riscatto.