La, dopo aver considerato il profilo dinelle scorse settimane e aver spostato l’attenzione su difensori più in linea con le idee di Thiago Motta, come Tomori, Antonio Silva e David Hancko, non ha abbandonato del tutto l’interesse per il centrale slovacco. Le difficoltà nel chiudere i principali obiettivi di mercato mantengono Skriniar tra le possibili opzioni. Il club potrebbe valutare un’operazione alle giuste condizioni, come un prestito senza obbligo di riscatto e con il Paris Saint-Germain disposto a contribuire al pagamento dell’ingaggio. La trattativa, però, appare improbabile nel breve termine, ma resta una possibilità aperta. Lo riporta calciomercato.com.