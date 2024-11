Thuram o Mckennie, chi gioca contro il Torino

Lasi prepara ad affrontare il derby contro ilin programma sabato all'Allianz Stadium. L'ultima partita prima della sosta per le nazionali di Novembre. I bianconeri dopo l'impegno in Champions vogliono dare continuità di rendimento in campionato. Alcuni ballottaggi per Thiago Motta.Dopo due partite consecutive da titolarepotrebbe partire dalla panchina con il Torino. Secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport infatti, c'è un ballottaggio aperto a centrocampo tra il francese e, che lo ha sostituto nel finale di Lille-Juventus. Sicuro di un posto invece Manuel Locatelli.