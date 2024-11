Le parole di Thiago Motta a Dazn dopo Juventus-Torino, conclusa 2-0 per i bianconeri."Lui come gli altri, sta attraversando un grande momento, deve migliorare tanto, ha la qualità per farlo, la tecnica per farlo, l'intuizione. Delle volte ha il passaggio per mettere il compagno nella posizione migliore, non affrontare sempre il duello individuale, lo sta migliorando".Delle volte abbiamo fatto molto bene di squadra, delle volte ci perdiamo un po' a fare delle cose individuali, o in gruppi, tre pensano in un modo, tre nell'altro. Sicuramente devo dare molto di più a questi ragazzi, di aiutarli a interpretare il gioco in modo collettivo e lasciando l’importanza dell’individuale.""Questi ragazzi vogliono mostrare tantissimo. Se vanno a cena insieme e non mi invitano allora sarà un problema (ride ndr.)"